11 Mart 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Başın öne eğilmesin

Başın öne eğilmesin
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 11.03.2019

Karaman, küçük bir grup tarafından protesto edilen Yusuf’a sahip çıktı: “Dinlenmesi gerek ama 4 maçtır iğneyle sahada."

, Akhisar maçında etkisiz bir görüntü çizmişti. 67. dakikada yerini Olcay'a bırakırken bir grup ıslıklarken diğer tribünler ise alkışlamıştı. Teknik direktör , genç futbolcuya sahip çıktı. Karaman, 22 yaşındaki oyuncunun dinlenmesi gerektiği ancak eksikler nedeniyle 4 maçtır iğneyle forma giydiğini belirtti. Soyunma odasında Yusuf'a destek vererek "Başın öne eğilmesin. Sakat sakat oynamak zordur. Bizim için elinden geleni yaptığını biliyorum" dediği öğrenildi.
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