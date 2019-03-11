11 Mart 2019, Pazartesi
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Başın öne eğilmesin
Giriş Tarihi: 11.03.2019
Karaman, küçük bir grup tarafından protesto edilen Yusuf’a sahip çıktı: “Dinlenmesi gerek ama 4 maçtır iğneyle sahada."
Yusuf Yazıcı, Akhisar maçında etkisiz bir görüntü çizmişti. 67. dakikada yerini Olcay'a bırakırken bir grup ıslıklarken diğer tribünler ise alkışlamıştı. Teknik direktör Ünal Karaman, genç futbolcuya sahip çıktı. Karaman, 22 yaşındaki oyuncunun dinlenmesi gerektiği ancak eksikler nedeniyle 4 maçtır iğneyle forma giydiğini belirtti. Soyunma odasında Yusuf'a destek vererek "Başın öne eğilmesin. Sakat sakat oynamak zordur. Bizim için elinden geleni yaptığını biliyorum" dediği öğrenildi.
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