10 Mart 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Yusuf Yazıcı haftaya cezalı

Yusuf Yazıcı haftaya cezalı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 09.03.2019

'un genç yıldızı, Akhisarspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Karşılaşmanın 34. dakikasında rakibini arkadan çeken bu sezon ligde 8. sarı kartını görerek ikinci kez cezalı duruma düştü. Genç yıldız gelecek haftaki BB Erzurumspor deplasmanında forma giyemeyecek. kötü günündeki Yusuf'u 67'de oyundan aldı.

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