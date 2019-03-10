10 Mart 2019, Pazar
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Yusuf Yazıcı haftaya cezalı
Giriş Tarihi: 09.03.2019
Trabzonspor'un genç yıldızı, Akhisarspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Karşılaşmanın 34. dakikasında rakibini arkadan çeken Yusuf Yazıcı bu sezon ligde 8. sarı kartını görerek ikinci kez cezalı duruma düştü. Genç yıldız gelecek haftaki BB Erzurumspor deplasmanında forma giyemeyecek. Ünal Karaman kötü günündeki Yusuf'u 67'de oyundan aldı.
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