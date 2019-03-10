Nwakaeme şov sürüyor

Nijeryalı yıldız, hücumu sürüklüyor Son 4 karşılaşmada 4 gol kaydetti

Trabzonspor'un Şenol Güneş Stadı'nda Akhisarspor'u mağlup ettiği karşılaşmada Anthony Nwakaeme yine çok formdaydı. 29 yaşındaki kanat oyuncusu, ceza alanı içinde hareketliydi. 70. dakikada yaşanan karambolde dönüp düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı. Nijeryalı hücumcu böylece son 4 maçta golleri 4 kez sarstı. Kasımpaşa'ya 2, Ümraniyespor'a 1 gol kaydeden Nwakaeme dün de Akhisar'ı avladı. Tecrübeli futbolcu bu sezon lig ve kupada 8 gol kaydederken, 4 asistle de arkadaşlarını besledi.

4 eksiği vardı

Bordo-mavili ekipte teknik direktör Ünal Karaman 4 isimden yararlanamadı. Başarılı çalıştırıcı, sakatlıkları bulunan Tayyip Ebrar Cumhur, Abdülkadir Ömür, Joao Pereira ve Ogenyi Onazi'yi kullanamadı. Bu 4 futbolcu Fırtına'nın Akhisar ile oynadığı maçın kadrosunda yer almadı.

Yine sakatlandı

Fırtına'da teknik direktör Ünal Karaman, Kasımpaşa maçı kadrosundan sadece 1 ismi değiştirdi. Zargo Toure yedek kulübesine çekilirken Kamil Ahmet Çörekçi 11'deki yerine döndü. Ancak Kamil 68. dakikada ağrı hissedince kenara geldi. Yerine Zargo Toure oyuna girdi.

İlk devre gol yok

Fırtına maçların ilk yarısında kalesini çok iyi savunuyor. Bordo- mavili takım son 7 maçta sadece Galatasaray karşılaşmasının ilk yarısında kalesinde gol gördü. Diğer 6 maçta ise gole engel olmayı başardı.

Koray'ın heyecanı

Karadeniz temsilcisinde Koray Kılınç dün büyük bir heyecan yaşadı. 19 yaşındaki forvet oyuncusu kariyerinde ilk kez A Milli takımın maç kadrosunda yer aldı. Genç futbolcu Akhisar'a karşı süre bulamadı.