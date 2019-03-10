10 Mart 2019, Pazar
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Kaptan Sosa ters köşe yaptı
Giriş Tarihi: 09.03.2019
Penaltıyı Rodallega'dan alan 33 yaşındaki futbolcu 3 puanı getirdi. Kızlarıyla kutladı
Süper Lig'de Trabzonspor, Akhisarspor engelini Jose Sosa ile aştı. Kazanılan penaltıda topun başında bu kez Hugo Rodallega değil, Arjantinli yıldız geçti. 33 yaşındaki futbolcu sert ve yukarı vurarak çıkarılması imkansız bir penaltı kullandı. Bordo-mavililer bu golle 3 puana uzanırken Sosa maç sonunda mutluydu. Yıldız isim galibiyet sevincini ikiz kızları ile birlikte kutladı. Bu arada Jose Sosa, Trabzonspor formasıyla fileleri 3. kez sarstı. Bu gollerin 2'sini Akhisarspor ağlarına bıraktı.
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