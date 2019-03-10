Trabzonspor'da rota Avrupa

Trabzonspor, rakip kaleci Lukac 'kariyer maçı' oynamasına rağmen Ege ekibini devirdi. Avrupa Kupası'na katılma umutlarını iyice artırdı

Bu sezon sakatlıklardan çok çeken Trabzonspor gençleriyle taraflı-tarafsız herkesin beğenisini kazandı. Ancak bordo-mavililer bununla yetinmek istemiyor. Camia 17-22 yaş arasındaki bu müthiş neslin sezonu Avrupa Kupaları'na katılım hakkıyla taçlandırmasını çok arzuluyor. Trabzonspor da dün bu amaçla Akhisarspor karşısına çıktı. Karadeniz Fırtınası yenik duruma düşse de 3 puan için inat etti. Didindi, çalıştı sonunda Nwakaeme ve Sosa'nın golleriyle 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

DEVLER LİGİ HAYALİ VAR

Karadeniz Fırtınası, Akhisar karşısında sadece 2 gol attı ama fazlasını da ağlara yollayabilirdi. Trabzonspor'un Rodallega, Nwakaeme, Sosa, Ekuban ve Yusuf Yazıcı'dan oluşan hücum hattı maç boyunca rakip kaleyi şut bombardırmanına tuttu. Ancak Akhisar kalecisi Milan Lukac kariyerinin en iyi maçlarından birini çıkardı. Trabzonspor galibiyeti kaparken 40 puanlı takımlar arasına katıldı. Karadeniz ekibinin bir hayali de kalan haftalarda Galatasaray ve Beşiktaş'ın takılmasını bekleyip Devler Ligi'ni kovalamak.

OLCAY ŞAHAN 75 GÜN SONRA

Son olarak 23 Aralık 2018'de Çaykur Rize maçında Trabzonspor formasını taşıyan Olcay Şahan devre arasında kadro dışı kalmıştı. Hafta içinde affedilip takıma katılan tecrübeli oyuncu dün Akhisar'a karşı 67'de oyuna dahil oldu. Maç sonu üçlüsünü çektirdi.