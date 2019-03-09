09 Mart 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Nwakaeme'den genç isimlere övgü

Nwakaeme'den genç isimlere övgü
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 08.03.2019

Trabzonsporlu Nwakaeme, genç isimlere övgü yağdırdı: “Türkler çok yetenekli. Bunca zamandır oynuyorum, birçok takım değiştirdim ama ve kadar yetenekli genç oyuncu hiç görmedim”

Nwakaeme kulüp dergisine konuştu. 29 yaşındaki Nijeryalı yıldız, yaşantısına sokakta başladığını belirterek, "Kariyerime 10 numara olarak başladım, Romanya'da forvet, 'de hem forvet hem de sol açık oynadım. Sol açıkta çok iyi sonuçlar aldığımı söyleyebilirim. Kendimi en rahat sol açıkta hissediyorum. 'a gelmeden 'de bir kulüple anlaşmıştım. İş imzaya kalmıştı. Hapoel Beer başkanı takımda kalmamı ve Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçta oynamamı rica etti. Onu kırmadım ve Çin'e transferim gerçekleşmedi. Sonra Trabzonspor'dan teklif geldi. Hemen Onazi ile görüştüm ve buradayım" dedi.

Tecrübeli futbolcu, gayet iyi bir takıma sahip olduklarını da vurgulayarak, "Hem yetenekli hem de genç oyunculardan kurulu bir kadromuz bulunuyor. Tüm mevkilerde çok iyi oyuncularımız var. İleride çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Türk oyuncuların çok yetenekli olduğunu düşünüyorum. Bunca zamandır futbol oynuyorum, birçok takım değiştirdim ama ve kadar yetenekli genç oyuncu görmedim" diye konuştu. Nwakaeme, idölünün Rodaldinho olduğunu da ifade ederek, "Sokaklarda oynarken çok çalım atardım. Arkadaşlarım bana Tonydinho lakabını takmıştı" ifadesini kullandı.

TUZLU FISTIK HASTASIYIM

Nijeryalı Nwakaeme, tuzlu fıstığı çok sevdiğini ifade ederek, "Özellikle ara öğünlerde arkadaşlarım başka şeyler yerken ben tuzlu fıstığı tercih ediyorum" ifadesini kullandı.

KOMBİ CANAVARI

Nwakaeme, soğuktan nefret ettiğini vurgulayarak, "Kesinle kış bana göre değil. Bu nedenle evimin çok sıcak olmasını istiyorum. Bunun sonucunda da küçük kazalar oluyor. Çünkü evden çıkınca da kombi en üst seviyede çalışmaya devam ediyor. Ara sıra arıza yapıyor" açıklamasını yaptı.

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