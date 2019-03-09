Trabzonspor'da iç transfer operasyonu

Olcay Şahan’ın 1.5 yıl olan sözleşmesini 1 sene kısaltan yönetim sezon sonunda mukavelesi sona erecek Rodallega ve Kamil Ahmet ile ilgili kararı da kısa zamanda verecek.

Teknk ekip iki oyuncunun da kalmasını istiyor. Yönetim ise yıllık 1 milyon 900 bin euro alan Rodallega'ya çok ciddi bir indirime gitmesi durumunda yeni bir sözleşme önermek istiyor. Kolombiyalı forvetin kafasının ise ülkesinden bazı takımların kendisi ile ilgilenmesi nedeniyle karışık olduğu ancak yine de kararını yönetime göre vereceği öğrenildi. Kamil Ahmet'e ise önümüzdeki günlerde bir teklif yapılabileceği belirtildi.

MARTTA İKİ ÖNEMLİ OLAY

Trabzonspor için içinde bulunduğumuz mart ayı bir hayli hareketli geçecek. Bordomavili yönetim 15 Mart'ta Lozan'da, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) duruşmasına katılacak. 2010- 11 sezonu ile ilgili görüşme yapılacak. Fırtına ayrıca Avrupa kupalarına katılmak için UEFA'dan lisans almak zorunda. Bunun için de yaklaşık 60 milyon TL'lik bir ödeme gerekiyor. Yönetim şimdi bu parayı bulmak için kaynak arayışında.

8 MİLYON TL İNDİRDİ

Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Olcay'ın yenilenen sözleşmesiyle ilgili konuştu. Şahin, "Olcay bizim çocuğumuz. Zaten kulübün durumunu en az bizim kadar biliyordu. Bu sezon alacaklarından 90 bin euro, gelecek sezonki alacaklarından da 1 milyon 250 bin euro indirime gitmeyi kabul etti. 8 milyon TL'yi aşan bir indirim yapmış oldu. 15 milyon TL'yi bulan alacakları için 2021'e kadar vade içeren bir takvim oluşturduk" dedi.