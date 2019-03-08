08 Mart 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor, Akhisarspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Akhisar hazırlıklarını tamamladı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 08.03.2019

'in 25. haftasında yarın Akhisarspor'u konuk edecek , hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, Akhisarspor karşılaşması öncesi son antrenmanını, teknik direktör yönetiminde 'nde gerçekleştirdi.

Taktik ağırlıklı bir idman yapan 'da oyuncular, sonrasında maç saatini beklemeye başladı.


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