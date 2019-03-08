Trabzonspor'da Sosa dümende

Akhisar maçında patlama yapması beklenen kaptan, “Lig yeni başlıyor. İlk devredeki başarıyı yeniden yakalarız” diye konuştu

Karadeniz ekibi, Akhisar maçına büyük önem veriyor. Bu karşılaşmayı kazanarak ligde bulunduğu konumu korumak isteyen bordo-mavili takımın kozlarından biri kaptan Sosa olacak. Uzun bir sakatlık süresinden sonra son iki lig maçında forma giyen Arjantinli yıldızın, bu karşılaşmayla birlikte eski performansını yakalaması bekleniyor. İdmanlarda çok hırslı olan ve takım arkadaşlarını motive edici konuşmalar da yapan Sosa, kupadan elendikten sonra lige çok daha fazla asılacaklarını ve taraftarları mutlu edeceklerini söyledi. Tangocu, ligin kendileri için yeniden başladığını ve sezonun ilk yarısındaki istatistikleri yakalayacaklarına inandığını dile getirdi.