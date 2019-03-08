08 Mart 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Sadi Tekelioğlu: "Türkiye'nin Ajax'ı Trabzonspor"

Türkiye'nin Ajax'ı Trabzonspor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 07.03.2019

Gençleri keşfetmesi ile bilinen teknik direktör , "’ın gençlerle başardığı işleri ’de sadece Trabzon yapabilir." dedi.

Dünya, 'i 'da 4-1 yenen 'ı ve gençlerini konuşurken, gözler 'ye çevrildi. Gençleri keşfetmesi ile bilinen , bu başarıyı Türkiye'de 'un yapabileceğini belirtti. Tekelioğlu, "Ajax tüm dünyaya ders verdi. Real karşısında altyapıdan 6 futbolcu oynattı. Trabzonspor bu işi daha önce yapmalıydı. Ancak yine de yönetim doğru bir karar verdi ve gençler takıma alınıyor. Trabzonspor'un iyi bir altyapısı var ve iyi yolda. Böyle devam ederse Ajax'ın başarısını Türkiye'de yakalayacak tek takım Trabzonspor olur" ifadesini kullandı.

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