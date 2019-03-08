Gollere devam
Sezon başında 1 milyon euro’ya alınan Nwakaeme, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa (2-2) maçına damga vurmuştu.
Attığı iki güzel golle adeta yeniden dönüş yapan yıldız oyuncu, Akhisar karşısında da en büyük koz olacak. Nwakaeme, "Akhisar'a da gol atacağım ve bu kez 3 puan alacağız. Avrupa biletini taraftarımıza hediye etmek istiyoruz" dedi.
İki kritik sınav
İlk olarak yarın sahasında ligin son sırasındaki Akhisarspor'u ağırlayacak bordo-mavililer ardından 17. Erzurumspor'a konuk olacak. Ünal Karaman, rakiplerin kazanmak adına elinden gelen her türlü mücadeleyi vereceğini oyuncularına aktarırken, asla rehavet istemediğine vurgu yapıyor.
Ömür yine yok
Genç oyunculardan Abdülkadir Ömür, topuğundaki geçmeyen yara nedeniyle Almanya'ya tedaviye gitmişti. Ömür'e Almanya'daki doktoru en az iki hafta daha dinlenmesi gerektiği konusunda tavsiyede bulunmuştu. Trabzonspor sağlık kurulunun da tavsiyeye uyma kararı aldığı ve 19 yaşındaki oyuncuyu Akhisarspor maçında riske etmeyeceği öğrenildi.
Tek hedef 3 puan
Akhisarspor maçı öncesi takımda alarm verildi. Kritik karşılaşma öncesinde antrenmanları basına kapatan teknik patron Ünal Karaman'ın yeni bir çıkış yakalama adına oyuncularını motive etmek için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi. Trabzonspor, Ege ekibini devirip hem kötü gidişe 'dur' demeyi hem de taraftarlarının yüzünü güldürmeyi hedefliyor.
Milli heyecan
Ünal Karaman, Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş ile görüştüğünü açıklamıştı. Bu sözler sonrası Trabzonspor'un gençlerinin gözü Güneş'e döndü. Uğurcan, Yusuf, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür ve Hüseyin'in bu ay oynanacak iki resmi karşılaşmada kadroya çağrılmayı bekliyor. Bu oyuncuların çok yakından takip edildikleri biliniyor.
Uğurlu tedirginliği
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı. Trabzonspor-Akhisar maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu, Fırtına'nın Ümraniye ile oynadığı ve 0-0 kaldığı kupa karşılaşmasında yanlış bir karar vermişti. Abdülkadir Ömür, İstanbul ekibinin son adamı Uğur'dan sıyrılmak isterken yerde kalmış, Uğurlu ise kırmızı yerine sarı kart göstererek tepki çekmişti.
Tayyip mutluluğu
Kartal'da çöken binanın enkazından 9 saat sonra kurtarılan Mahmut Tayyip Alemdar (9), 27 gün tedavi gördüğü Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi' nden taburcu oldu. Hastanede tedavi altına alınan miniği ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor forması ile futbol topu hediye etmişti. Evine dönen Alemdar, Trabzonspor forması ile poz verdi.
Pereira baba oldu
Fırtına'nın sağ beki Pereira, baba oldu. Pereira'nın eşi Natacha Esmail'in Portekiz'de erkek çocuğu dünyaya getirdiği belirtildi. Bebeğe Gabriel Esmail adının verildiği aktarılan açıklamada, "Futbolcumuz Pereira ve eşini kutluyor, Gabriel Esmail'e sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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