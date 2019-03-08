08 Mart 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor, Akhisarspor maçına hazırlanıyor

Trabzonspor, Akhisarspor maçına hazırlanıyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 08.03.2019

'de yeniden çıkış yakalamak isteyen , küme düşme hattında mücadele veren Akhisarspor ile kendi evinde karş karşıya geliyor. Yarın saat 16:00’da oynanacak mücadelenin hakemliğini ise yapacak.

14. KEZ KARŞILAŞIYORLAR

Bordo-mavililer ile Akhisar'ın yarın yapacağı karşılama iki takım arasındaki 14. mücadele olacak. Geri kalan 13 maçta her iki takım da 5'er kez sahadan galip ayrılırken 3 maç beraberlikle sonuçlandı. Trabzon'da oynanan 6 karşılaşmada da taraflar bir birine üstünlük sağlayamadı. Her iki takımın da 2'şer galibiyeti bulunurken 2 maçta berabere bitti.

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KARAMAN MORAL AŞILADI

Geçtiğimiz hafta oynanan mücadelesinde ilk yarıyı 2-0 önde kapatan bordo-mavili ekip 2. yarı skoru koruyamayarak 2–2 berabere kalmıştı. Yaşanan bu sonuç 'da moralleri bozarken Karaman, hafta başından itibaren oyuncularla bir dizi toplantılar gerçekleştirerek morallerini üst seviyede tutmak için çaba gösterdi.

OLCAY ŞAHAN GERİ DÖNDÜ

Bordo-mavililer de geçtiğimiz dün özür dileyerek yeniden takıma katılan , sıkı bir şekilde çalışmalara başladı. Yaklaşık 2 aydır bordo-mavili formadan uzak kalan Olcay Şahan'ın yarınki maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Ancak Olcay'ın, maç kondisyonunu düşük olmasından dolayı, yedek kulübesinde yer almasına muhtemel olarak bakılıyor.

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GENÇ FORVET TAKIMDA

Trabzonspor'da tek forvet konumunda bulunan Rodallega'ya alternatif olarak ise altyapıdan 1.92'lik forvet Koray Kılınç yeniden kadroya dahil edildi. Kılınç, geçen ay profesyonel olmuş ancak 5 arkadaşı ile yeniden altyapıya gönderilmişti.

SAKATLARDA SON DURUM

Bu arada sezonun ikinci yarısına sakatlıklarla başlayan bordo mavililerde, Pereira, Abdülkadir Ömür, Onazi ve Ebrar Cumur'un Akhisar maçında da kadroya yer alması beklenmezken, geçtiğimiz hafta antrenmanda sakatlanarak kadrodan çıkartılan Kamil Ahmet'in durumunun maç saati belli olacağı ifade edildi.

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