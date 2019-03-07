07 Mart 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Ünal Karaman: "Şansla idare edemeyiz"

Ünal Karaman: Şansla idare edemeyiz
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 07.03.2019

Bordo mavili ekibin teknik direktörü , sakat oyuncularla ilgili “Abdülkadir Ömür’ü ayakkabı vurdu. Üzerine oynadığı için orada tahriş oldu ve böyle özverili oynadı. Kısa sürede aramıza dönecektir. Amiri sakatlığı geçmemesine rağmen ısrarla aramızda olmak istedi. Yusuf birkaç maçtır iğne ile oynuyor. Pereira milli aradan sonra aramıza dönecek. Böyle bir özverili ortamda oyuncularımdan fazlasıyla memnunum. Onların yüreklerine teşekkür ediyorum" dedi.

Sakatlıklardan dolayı ciddi sıkıntılar yaşadıklarını da belirten Karaman, "G.Saray, , F.Bahçe gibi başarı geçmişi olan takımlara baktığımız da 2-3 sakatlık hiç göze batmıyor. Bizim açımızdan ise eğer 2-3 futbolcum daha sakatlık yaşarsa biz artık bazı şeyleri şansla idare edemeyecek noktaya gelebiliriz. Beşiktaş derbisinde 4-5 oyuncumun idman eksiği olmasa farklı bir noktaya gelirdik. maçı da bize yakışmadı" ifadelerini kullandı.
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