07 Mart 2019, Perşembe
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11 bin kişi üyelikten çıkarılabilir
Giriş Tarihi: 07.03.2019
Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu aidat borcu bulunan üyelerle ilgili açıklama yaptı.
Sağıroğlu, "11 bin 360 üyemizin aidat borcu bulunmaktadır. Bu üyelerimiz borçlarını ödemediği takdirde tüzüğümüzün 19/b maddesi gereğince haklarında işlem yapılacaktır. Ödemelerini en geç cuma (yarın) yapmaları gerekmektedir. Aksi takdirde üyelikten çıkartılacaklar" dedi.
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