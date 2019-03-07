07 Mart 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

11 bin kişi üyelikten çıkarılabilir

11 bin kişi üyelikten çıkarılabilir
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 07.03.2019

Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu aidat borcu bulunan üyelerle ilgili açıklama yaptı.

Sağıroğlu, "11 bin 360 üyemizin aidat borcu bulunmaktadır. Bu üyelerimiz borçlarını ödemediği takdirde tüzüğümüzün 19/b maddesi gereğince haklarında işlem yapılacaktır. Ödemelerini en geç cuma (yarın) yapmaları gerekmektedir. Aksi takdirde üyelikten çıkartılacaklar" dedi.
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