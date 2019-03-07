07 Mart 2019, Perşembe
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Abdülkadir Ömür 2 hafta daha yok
Giriş Tarihi: 07.03.2019
Sakatlığı nedeniyle Almanya'da giden Abdülkadir Ömür'ün doktoru Ufuk Şentürk açıklamalarda bulundu.
Şentürk, "Abdülkadir kardeşimi uzun zamandır yaşadığı şiddetli ağrıları sebebi ile bir hafta boyunca Berlin'de tedavi ettik. Geldiği gün ayakkabı dahi giyemeyen sporcumuzun şikayetlerini belirgin şekilde azalttık. Kulübün isteği ile Trabzon'a dönen sporcumuz için planladığımız özel tedavi programı yaklaşık 2 hafta daha devam edecektir" ifadesini kullandı.
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