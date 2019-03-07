07 Mart 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Abdülkadir Ömür 2 hafta daha yok

Abdülkadir Ömür 2 hafta daha yok
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 07.03.2019

Sakatlığı nedeniyle 'da giden 'ün doktoru Ufuk Şentürk açıklamalarda bulundu.

Şentürk, "Abdülkadir kardeşimi uzun zamandır yaşadığı şiddetli ağrıları sebebi ile bir hafta boyunca 'de tedavi ettik. Geldiği gün ayakkabı dahi giyemeyen sporcumuzun şikayetlerini belirgin şekilde azalttık. Kulübün isteği ile 'a dönen sporcumuz için planladığımız özel tedavi programı yaklaşık 2 hafta daha devam edecektir" ifadesini kullandı.
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