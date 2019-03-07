Ünal Karaman: "Bu yıl acı yılımız"

Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman, basın toplantısı düzenledi ve eleştirilere cevap verdi.

52 yaşındaki hoca, "Farklı sebeplerden, farklı hatalardan dolayı, bizim şahsi hatalarımızdan dolayı çok daha farklı yerde olabilirdik. Bu yıl acı yılımız. Gelecek seneyi planlıyoruz. Sezon başındaki çalkantılar, devre arasındaki sorunları alt alta koyduğumuz zaman geçirdiğimiz sıkıntıları göz önüne getirdiğimiz anda da bulunduğumuz yeri Cumhuriyet Bayramı olarak ilan edebiliriz. Çünkü kulübümüz feda üstüne feda yaparak sezona başladı. Bütün bunları görmezden gelirsek, Ali mi oynar, Veli mi oynar, o mu çıkar, bu mu çıkara takılırsak problemi büyütürüz" dedi.Karaman4 maçta son 5 dakikada yenilen goller nedeniyle üç puanın kaybedilmesiyle ilgili soruya şöyle yanıt verdi: "İkinci yarı transfer yasağı ve sakatlıklar dahil çok hamle şansımız olmadı. Ligin en hamlesiz takımıyız ama buna rağmen en yürekli takımıyız. Biz sahada oynayan futbolcularımızın eksikleri görüyoruz. Biz bu odanın içine girdiğimizde onlarla vura vur gideriz. Eğer söz konusu olan oyuncu değişiklikleri ise meydanı kimseye bırakmam. Şükürler olsun benim en güçlü olduğum yön bu. Görürüm, okurum, anlarım, yürürken, adım atarken anlarım. Siz görüyorsunuz, tribünlerde taraftar görüyor, ben salağım, geri zekalıyım ben görmüyorum."

"SİZ NEYİN DERDİNDESİNİZ?"

"Eğerher gördüğüm oyuncuyu değiştirsem son maça bakacak olursak 3 değil 7, 8, 9 oyuncu da olsa yetmezdi. Batuhan ve Luis İbanez mesela isim söyleyeyim. Onlar koyulur mu filan. Bana çözüm üretin. Ele mi vereyim, açık mı yapayım. Sizin namusunuzu korumaya çalışan insanlara böyle mi davranacaksınız. Neyin derdindesiniz? Biz salağız, futbol cahiliyiz. Siz görüyorsunuz, biz göremiyoruz. Çok teşekkür ederim harikasınız. Son dakikalarda rakip hep gol atmaya çalışır. Çünkü Süper Lig 'in en hamlesiz takımıyız. Benim hatalı yaptığım değişikliklerden dolayı son maçlarda takım motivasyon kaybı yaşadı ve puan kaybı yaşadı. İnsanlar bunu duymak istiyordur belki, hoca bunu itiraf etti diye yazabilirsiniz. Manşetiniz o olsun. Milli Takım 'ın başına Şenol Güneş 'in tekrar geçmesiyle ilgili olarak şunları söyledi: "Şenol hoca bu şehrin bir değeridir, inşallah çok çok başarılı olur. Milli Takım'a göreve başladığında onun teklifi ile antrenörlük hayatıma başladım. Bizde emeği çok fazladır. İnşallah çok çok başarılı olur. Ben ondan zerre kadar şüphe duymuyorum. Milli Takım'a başladığında sohbetimiz muhabbetimiz oldu. Mevcut kadromuzdaki oyuncularla ilgili fikir alışverişi yaptık. Ne kadar çok oyuncumuz Milli Takım'a giderse o kadar mutlu oluruz. Şenol hocamız da bu paylaşımları ciddiye alacağına inanıyorum."Sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olmasıyla ilgili olarak Ünal Karaman şöyle konuştu: "Biz uzatalım uzatmayalım tarzında hiçbir şey konuşmuyoruz. Konuştuğumuz sadece gelecek planlaması. Ne bizim sözleşme uzatalım diye bir talebimiz olur ne de onların bir ısrarı olur. Biz hiç gitmeyecek gibi gelecek planlaması yapacağız; yarın gidecekmiş gibi de hazırlığımız var. Bir aceleye gerek yok."