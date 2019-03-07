07 Mart 2019, Perşembe
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Parmak gitmek istiyordu
Giriş Tarihi: 07.03.2019
Ünal Karaman'dan Abdülkadir Parmak eleştirilerine cevap geldi.
Kasımpaşa maçında oyundan aldığı Abdülkadir Parmak ile ilgili olarak kendisine yöneltilen yoğun eleştirilere Karaman şöyle cevap verdi: "Abdülkadir Parmak araya yönetimden tanıdıklarını sokarak Samsunspor'a gitmek istiyordu. Ancak izin vermedim. Böyle bir futbolcuyu oyundan aldığım için beni eleştiriyorlar. Aslında bana teşekkür etmeleri lazım."
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