07 Mart 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Parmak gitmek istiyordu

Parmak gitmek istiyordu
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 07.03.2019

Ünal 'dan eleştirilerine cevap geldi.

maçında oyundan aldığı ile ilgili olarak kendisine yöneltilen yoğun eleştirilere şöyle cevap verdi: "Abdülkadir Parmak araya yönetimden tanıdıklarını sokarak 'a gitmek istiyordu. Ancak izin vermedim. Böyle bir futbolcuyu oyundan aldığım için beni eleştiriyorlar. Aslında bana teşekkür etmeleri lazım."
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