06 Mart 2019, Çarşamba
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KALESİNİ 5 MAÇTA KAPATABİLDİ
Spor Toto Süper Lig'de 24 maçta 10 galibiyet, 7'şer beraberlik ve mağlubiyet alan Trabzonspor 35 gol yedi. Karadeniz ekibi, bu sezon ligde 5 maçta kalesini gole kapatabildi. Fırtına sadece G.Saray'ı 4-0, Kayseri'yi 2-0, Konyaspor'u 3-0, Ankaragücü'nü 1-0 yendiği ve Erzurumspor ile 0-0 kaldığı maçlarda gol yemedi.
KARAMAN UYARIYOR
Karaman, savunmadaki sorunlar nedeniyle oyuncularını sık sık uyarıyor. Takım halinde savunma ve takım halinde hücumu düşünmeleri gerektiği noktasında talebelerine telkinlerde bulunan deneyimli teknik adam, futbolcularının top rakipteyken savunmayı, top kendilerinde olduğunda ise hücumu düşünmesini istedi.
RAKAMLARIN DiLi
4 - Kasımpaşa ile berabere kalan Trabzonspor puanını 37'ye çıkararak haftayı 4. sırada tamamladı. Kasımpaşa ise 30 puan ve averajla 11. sırada yer aldı.
12 - Nwakaeme, Karadeniz ekibinin formasıyla çıktığı 21 maçta fileleri 7 kez sarstı. 5 de asist yapan 29 yaşındaki yıldız, 12 gole direkt katkıda bulundu.
5 - Karadeniz ekibinin kalecisi Uğurcan Çakır, her geçen gün kendini geliştiriyor. 22 yaşındaki eldiven, Kasımpaşa maçında 5 net kurtarışla alkışlandı.
Savunma alarmı
Giriş Tarihi: 05.03.2019
Ünal Karaman, gol yeme sorununu bitirmek için çabalıyor.
Kadro derinliği nedeniyle savunma bölgesinde fazla alternatifi bulunmayan ve maç başına 1.5 gol yeme oranıyla oynayan bordo-mavililerin savunmasında yaşanan zaafiyetlere Ünal Karaman çözüm arıyor. Karaman, savunma ve orta saha kurgusu arasındaki uyumu daha üst seviyeye çıkarmak için bu bölgedeki çalışmalara ağırlık verecek. Orta saha ile hücum hattı arasında yakaladığı istatistiği, savunma bölgesinde elde edemeyen deneyimli teknik adam, yaşanan defans hatalarının üzerinde duruyor.
KALESİNİ 5 MAÇTA KAPATABİLDİ
Spor Toto Süper Lig'de 24 maçta 10 galibiyet, 7'şer beraberlik ve mağlubiyet alan Trabzonspor 35 gol yedi. Karadeniz ekibi, bu sezon ligde 5 maçta kalesini gole kapatabildi. Fırtına sadece G.Saray'ı 4-0, Kayseri'yi 2-0, Konyaspor'u 3-0, Ankaragücü'nü 1-0 yendiği ve Erzurumspor ile 0-0 kaldığı maçlarda gol yemedi.
KARAMAN UYARIYOR
Karaman, savunmadaki sorunlar nedeniyle oyuncularını sık sık uyarıyor. Takım halinde savunma ve takım halinde hücumu düşünmeleri gerektiği noktasında talebelerine telkinlerde bulunan deneyimli teknik adam, futbolcularının top rakipteyken savunmayı, top kendilerinde olduğunda ise hücumu düşünmesini istedi.
RAKAMLARIN DiLi
4 - Kasımpaşa ile berabere kalan Trabzonspor puanını 37'ye çıkararak haftayı 4. sırada tamamladı. Kasımpaşa ise 30 puan ve averajla 11. sırada yer aldı.
12 - Nwakaeme, Karadeniz ekibinin formasıyla çıktığı 21 maçta fileleri 7 kez sarstı. 5 de asist yapan 29 yaşındaki yıldız, 12 gole direkt katkıda bulundu.
5 - Karadeniz ekibinin kalecisi Uğurcan Çakır, her geçen gün kendini geliştiriyor. 22 yaşındaki eldiven, Kasımpaşa maçında 5 net kurtarışla alkışlandı.
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