06 Mart 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Savunma alarmı

Savunma alarmı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 05.03.2019

, gol yeme sorununu bitirmek için çabalıyor.

Kadro derinliği nedeniyle savunma bölgesinde fazla alternatifi bulunmayan ve maç başına 1.5 gol yeme oranıyla oynayan bordo-mavililerin savunmasında yaşanan zaafiyetlere çözüm arıyor. Karaman, savunma ve orta saha kurgusu arasındaki uyumu daha üst seviyeye çıkarmak için bu bölgedeki çalışmalara ağırlık verecek. Orta saha ile hücum hattı arasında yakaladığı istatistiği, savunma bölgesinde elde edemeyen deneyimli teknik adam, yaşanan defans hatalarının üzerinde duruyor.

KALESİNİ 5 MAÇTA KAPATABİLDİ

'de 24 maçta 10 galibiyet, 7'şer beraberlik ve mağlubiyet alan 35 gol yedi. ekibi, bu sezon ligde 5 maçta kalesini gole kapatabildi. Fırtına sadece G.Saray'ı 4-0, 'yi 2-0, 'u 3-0, Ankaragücü'nü 1-0 yendiği ve Erzurumspor ile 0-0 kaldığı maçlarda gol yemedi.

KARAMAN UYARIYOR

Karaman, savunmadaki sorunlar nedeniyle oyuncularını sık sık uyarıyor. Takım halinde savunma ve takım halinde hücumu düşünmeleri gerektiği noktasında talebelerine telkinlerde bulunan deneyimli teknik adam, futbolcularının top rakipteyken savunmayı, top kendilerinde olduğunda ise hücumu düşünmesini istedi.

RAKAMLARIN DiLi

4 - ile berabere kalan Trabzonspor puanını 37'ye çıkararak haftayı 4. sırada tamamladı. Kasımpaşa ise 30 puan ve averajla 11. sırada yer aldı.

12 - Nwakaeme, Karadeniz ekibinin formasıyla çıktığı 21 maçta fileleri 7 kez sarstı. 5 de asist yapan 29 yaşındaki yıldız, 12 gole direkt katkıda bulundu.

5 - Karadeniz ekibinin kalecisi Uğurcan Çakır, her geçen gün kendini geliştiriyor. 22 yaşındaki eldiven, Kasımpaşa maçında 5 net kurtarışla alkışlandı.
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