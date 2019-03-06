06 Mart 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Fırtına İstanbul’da esemiyor

İstanbul’da esemiyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 05.03.2019

, 'da üst üste çıktığı 6. resmi maçında da galibiyet elde edemedi.

Bordomavililer, 'da yaptığı son 6 maçta 4 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı. Fırtına, bu sezon daha önce 'de ve G.Saray'a mağlup olmuş, ile de berabere kalmıştı. Bordo-mavililer, 'nda ise Ümraniyespor'a yenilmişti. Geçen sezon ligde G.Saray ile deplasmanda yaptığı maçta da sahadan puansız ayrılan ekibi, İstanbul'daki son galibiyetini ise 9 Aralık 2017'de ligde önünde (3-0) almıştı.

HEM ATIYOR HEM YiYOR

Fırtına 24. haftalar baz alındığında 2014-15 sezonundan sonraki en gollü dönemini yaşıyor. Bordo-mavililer söz konusu dönemde 46 gol atarken, kalesinde ise 38 gol gördü. Bu sezon ise attığı 42 kez fileleri sarsarken; 35 gol yedi.
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