06 Mart 2019, Çarşamba
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HEM ATIYOR HEM YiYOR
Fırtına 24. haftalar baz alındığında 2014-15 sezonundan sonraki en gollü dönemini yaşıyor. Bordo-mavililer söz konusu dönemde 46 gol atarken, kalesinde ise 38 gol gördü. Bu sezon ise attığı 42 kez fileleri sarsarken; 35 gol yedi.
Fırtına İstanbul’da esemiyor
Giriş Tarihi: 05.03.2019
Trabzonspor, İstanbul'da üst üste çıktığı 6. resmi maçında da galibiyet elde edemedi.
Bordomavililer, İstanbul'da yaptığı son 6 maçta 4 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı. Fırtına, bu sezon daha önce Süper Lig'de Başakşehir ve G.Saray'a mağlup olmuş, Beşiktaş ile de berabere kalmıştı. Bordo-mavililer, Türkiye Kupası'nda ise Ümraniyespor'a yenilmişti. Geçen sezon ligde G.Saray ile deplasmanda yaptığı maçta da sahadan puansız ayrılan Karadeniz ekibi, İstanbul'daki son galibiyetini ise 9 Aralık 2017'de ligde Kasımpaşa önünde (3-0) almıştı.
HEM ATIYOR HEM YiYOR
Fırtına 24. haftalar baz alındığında 2014-15 sezonundan sonraki en gollü dönemini yaşıyor. Bordo-mavililer söz konusu dönemde 46 gol atarken, kalesinde ise 38 gol gördü. Bu sezon ise attığı 42 kez fileleri sarsarken; 35 gol yedi.
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