06 Mart 2019, Çarşamba
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Olcay ile ikinci görüşme
Giriş Tarihi: 05.03.2019
Kadro dışı bırakılan Olcay Şahan ile geçtiğimiz günlerde yapılan görüşmede indirim konusunda kesin anlaşma sağlanamamıştı.
Ancak oyuncunun menajeri Trabzon'a geldi ve yönetim kurulu ile tekrar masaya oturacak. Menajerin istenen indirimi kabul edeceği belirtiliyor. Ancak sezon sonunda bonservis konusunda da kolaylık bekleyeceklerini iletmesi bekleniyor.
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