06 Mart 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Olcay ile ikinci görüşme

Olcay ile ikinci görüşme
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 05.03.2019

Kadro dışı bırakılan ile geçtiğimiz günlerde yapılan görüşmede indirim konusunda kesin anlaşma sağlanamamıştı.

Ancak oyuncunun menajeri 'a geldi ve yönetim kurulu ile tekrar masaya oturacak. Menajerin istenen indirimi kabul edeceği belirtiliyor. Ancak sezon sonunda bonservis konusunda da kolaylık bekleyeceklerini iletmesi bekleniyor.
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