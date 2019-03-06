06 Mart 2019, Çarşamba
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"Düşünmemiz gerek"
Giriş Tarihi: 05.03.2019
Karadeniz ekibinin sol beki Filip Novak, önemli açıklamalar yaptı.
Çek savunmacı, "Kasımpaşa maçının 2-0'dan 2-2'ye gelmesi bizim adımıza büyük şanssızlık oldu. Günümüzde değildik ama bu konu hakkında takım olarak düşünmemiz gerekiyor. 2-0 öne geçtikten sonra skoru koruyabilmemiz gerekiyordu" diye konuştu.
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