06 Mart 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

"Düşünmemiz gerek"

Düşünmemiz gerek
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 05.03.2019

ekibinin sol beki Filip Novak, önemli açıklamalar yaptı.

Çek savunmacı, " maçının 'dan 2-2'ye gelmesi bizim adımıza büyük şanssızlık oldu. Günümüzde değildik ama bu konu hakkında takım olarak düşünmemiz gerekiyor. 2-0 öne geçtikten sonra skoru koruyabilmemiz gerekiyordu" diye konuştu.
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