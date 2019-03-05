Uğurcan devleşti
22 yaşındaki kaleci, 5 net kurtarış yaparak alınan bir puanda başrol oynamayı başardı
Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, Kasımpaşa karşısında görevini fazlasıyla yerine getirmesine rağmen 2-2'lik beraberliğe engel olamadı. Lacivertli-beyazlı forvetlerin gol girişimlerinde kalesine adeta set çeken 22 yaşındaki file bekçisi, 5 karşı karşıya kurtarışın altına imza attı. Göztepe ve Ankaragücü zaferlerinde de müthiş bir oyun ortaya koyan Uğurcan, defansın adeta uyuduğu pozisyonda Perica'nın golüne engel olamadı. Trezeguet'in maçı 2-2'ye getiren penaltı vuruşunda da yapacak bir şeyi yoktu. Uğurcan maç sonrası üzgündü.
Yusuf vasat kaldı
Fırtına'nın Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile yaptığı çeyrek final rövanş maçında sakatlanan Yusuf Yazıcı, Kasımpaşa karşısında takımdaki yerini aldı. 22 yaşındaki 10 numara dün beklentileri karşılayamadı, vasat bir görüntü sergileyerek taraftarlarını üzdü.
Sürpriz yapmadı
Teknik direktör Ünal Karaman, sakat oyuncular Kamil, Abdülkadir Ömür, Onazi ve Pereira'nın yokluğunda Kasımpaşa maçında beklenen kadroyu sahaya sürdü. İki sağ bek oyuncusunun da olmayışı nedeniyle bu mevkide stoper Hüseyin'e görev veren Karaman, stoperde ise Toure-Hosseini ikilisini birlikte görevlendirdi.
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