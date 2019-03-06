06 Mart 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Fırtına çöküş yaşadı

Fırtına çöküş yaşadı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 05.03.2019

'in ilk yarısını 29 puanla 2. sırada kapatarak şampiyonluk hesapları yapan , ligin ikinci yarısında ise zirveden uzaklaşırken, 'na da veda etti.

İkinci devrede 7 karşılaşmaya çıkan bordomavililer, 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve 3 kez kaybederek 8 puan topladı, 13 puan kaybı yaşadı. , ligin ilk yarısının ilk 7 haftasında aynı rakipler karşısında 2 puan daha fazla elde etmişti. Bordo-mavililer, ilk yarıdaki periyotta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşamıştı. Fırtına, lig ve kupada ikinci yarıda oynadığı toplam 11 maçta 4 galibiyet alarak yüzde 36'lık bir galibiyet oranında kaldı.

PUAN FARKI 17

Bu sezon Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen , şansını ligin geri kalan bölümünde sürdürmek istiyor. Lider Başakşehir ile puan farkı 17 olan Fırtına'nın ikinci sıradaki G.Saray ile 9, üçüncü ile 4 puan bulunuyor.

5 DAKİKADA 8 PUAN

Trabzonspor, son dakikalarda yıkılıyor. Ankaragücü karşısında 90. dakikada (2-2), sınavında 87'de (1-1), Beşiktaş derbisinde 90+6'da (2-2), mücadelesinde de 90'da (2-2) gol yiyen bordo-mavililer 8 puan kaybetti.
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