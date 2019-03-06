06 Mart 2019, Çarşamba
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PUAN FARKI 17
Bu sezon Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Trabzonspor, şansını ligin geri kalan bölümünde sürdürmek istiyor. Lider Başakşehir ile puan farkı 17 olan Fırtına'nın ikinci sıradaki G.Saray ile 9, üçüncü Beşiktaş ile 4 puan bulunuyor.
5 DAKİKADA 8 PUAN
Trabzonspor, son dakikalarda yıkılıyor. Ankaragücü karşısında 90. dakikada (2-2), Bursaspor sınavında 87'de (1-1), Beşiktaş derbisinde 90+6'da (2-2), Kasımpaşa mücadelesinde de 90'da (2-2) gol yiyen bordo-mavililer 8 puan kaybetti.
Fırtına çöküş yaşadı
Giriş Tarihi: 05.03.2019
Süper Lig'in ilk yarısını 29 puanla 2. sırada kapatarak şampiyonluk hesapları yapan Trabzonspor, ligin ikinci yarısında ise zirveden uzaklaşırken, Ziraat Türkiye Kupası'na da veda etti.
İkinci devrede 7 karşılaşmaya çıkan bordomavililer, 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve 3 kez kaybederek 8 puan topladı, 13 puan kaybı yaşadı. Fırtına, ligin ilk yarısının ilk 7 haftasında aynı rakipler karşısında 2 puan daha fazla elde etmişti. Bordo-mavililer, ilk yarıdaki periyotta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşamıştı. Fırtına, lig ve kupada ikinci yarıda oynadığı toplam 11 maçta 4 galibiyet alarak yüzde 36'lık bir galibiyet oranında kaldı.
PUAN FARKI 17
Bu sezon Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Trabzonspor, şansını ligin geri kalan bölümünde sürdürmek istiyor. Lider Başakşehir ile puan farkı 17 olan Fırtına'nın ikinci sıradaki G.Saray ile 9, üçüncü Beşiktaş ile 4 puan bulunuyor.
5 DAKİKADA 8 PUAN
Trabzonspor, son dakikalarda yıkılıyor. Ankaragücü karşısında 90. dakikada (2-2), Bursaspor sınavında 87'de (1-1), Beşiktaş derbisinde 90+6'da (2-2), Kasımpaşa mücadelesinde de 90'da (2-2) gol yiyen bordo-mavililer 8 puan kaybetti.
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