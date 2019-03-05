Kara boğa Nwakaeme

45 metre buldozer gibi top sürüp takımını öne geçirdi, ikinci golde rakiple verkaç yaptı.

Karadeniz ekibinin yıldız futbolcusu Nwakaeme dün maçın ilk yarısında fırtına gibi esti. 29 yaşındaki futbolcu, önce Rodallega'dan topu orta sahada aldı ve buldozer gibi ilerledi. Veysel'in cansiparene indirme hamlesine de aldırış etmeyen Nijeryalı, 45 metre sürdüğü topu harika bir vuruşla Kasımpaşa ağlarına yolladı, taraftarını coşturdu. Nwakame 45+1'de de Josue Sa'dan sıyrılmaya çalışırken Kasımpaşalı oyuncuya çarpan meşin yuvarlağı yeniden önünde buldu ve düzgün bir vuruşla yeniden fileleri sarstı.

Süper Lig'de deplasmanda forma giydiği son beş maçta 5 gole doğrudan katkıda bulunan Nwakaeme (3 gol- 2 asist), bu sezon ilk dört deplasman maçında hiç gol katkısında bulunamamıştı.

GALATASARAY'A ATMIŞTI

Nwakaeme, ligin 4. haftasında Galatasaray filelerine de muhteşem bir gol atmıştı. Nwakaeme, Mariano, Sinan, Maicon'u geçmiş ve Muslera'yı avlamıştı. Nijeryalı o maçta 2 kez fileleri sarsarak şov yapmıştı.