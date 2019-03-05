05 Mart 2019, Salı

TRABZONSPOR

Kara boğa Nwakaeme

Kara boğa Nwakaeme
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 05.03.2019

45 metre buldozer gibi top sürüp takımını öne geçirdi, ikinci golde rakiple verkaç yaptı.

ekibinin yıldız futbolcusu dün maçın ilk yarısında fırtına gibi esti. 29 yaşındaki futbolcu, önce Rodallega'dan topu orta sahada aldı ve buldozer gibi ilerledi. Veysel'in cansiparene indirme hamlesine de aldırış etmeyen Nijeryalı, 45 metre sürdüğü topu harika bir vuruşla ağlarına yolladı, taraftarını coşturdu. Nwakame 45+1'de de Josue Sa'dan sıyrılmaya çalışırken Kasımpaşalı oyuncuya çarpan meşin yuvarlağı yeniden önünde buldu ve düzgün bir vuruşla yeniden fileleri sarstı.

'de deplasmanda forma giydiği son beş maçta 5 gole doğrudan katkıda bulunan Nwakaeme (3 gol- 2 asist), bu sezon ilk dört deplasman maçında hiç gol katkısında bulunamamıştı.

GALATASARAY'A ATMIŞTI

Nwakaeme, ligin 4. haftasında filelerine de muhteşem bir gol atmıştı. Nwakaeme, Mariano, Sinan, Maicon'u geçmiş ve Muslera'yı avlamıştı. Nijeryalı o maçta 2 kez fileleri sarsarak şov yapmıştı.

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