Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaşıyor. Ligde geçen hafta Göztepe’den galibiyetle dönen Trabzonspor, kupada Ümraniye’ye elenmişti. Amaç Kasımpaşa’dan 3 puanı alarak, Avrupa Kupası iddiasını güçlendirmek. Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca karşılaşmayı aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Trabzonspor, ligin ikinci yarısına 'hakem engellemeleri' ile kötü bir başlangıç yapmıştı. Aldığı kötü sonuçların ardından şampiyonluk yarışından uzaklaşan Karadeniz Fırtınası, Ümraniyespor'a da elenerek kupaya veda etmişti. Kulübün yeni hedefi sezonu Avrupa Kupaları sıralamasında bitirmek. Teknik direktör Ünal Karaman ve öğrencileri de bu hedef doğrultusunda bugün Kasımpaşa deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor.

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Kasımpaşa - Trabzonspor maçı 4 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmada Bülent Yıldırım düdük çalacak.

İSTANBUL'DA DENGE

Süper Lig'de iki takım daha önce 19 kez mücadele etti. Bordo-mavililer söz konusu maçlarda Kasımpaşa'ya karşı 19-5 önde. Fırtına rakip fileleri 31 kez havalandırdı. İstanbul temsilcisi 25 golle karşılık verdi. İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçlarda ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. İki takım da 3'er galibiyet aldı. 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 16 gol attı. İstanbul'daki mücadelelerde 10 gol yedi.

450 GÜNLÜK HASRET

Karadeniz devi, İstanbul'da 450 gündür maç kazanamıyor. Bordo-mavililer son olarak 9 Aralık 2017'de Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etmişti. Ardından İstanbul'da oynadığı 4 karşılaşmada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

HÜSEYİN SAĞ BEKE

Ünal Karaman, geçen hafta Göztepe maçında kazanan kadroyu bozmak istemiyordu ancak Kamil Ahmet'in sakatlığıyla böyle bir ihtimal kalmadı. Başarılı çalıştırıcı, stoper Hüseyin'i sağ beke kaydıracak. Defansın göbeğinde Hosseini ile Toure görev yapacak.

MAÇIN KİLİDİ SAHİPSİZ TOPTA

Trabzonspor da Kasımpaşa da ligde en fazla 'sahipsiz top' kazanan takımlar arasında yer alıyor. Bordo-mavillier 1462 kez boşta kalan topları geri kazandı. Kasımpaşa ise 1402 top aldı. Bugünkü mücadelede, bu kategoride üstünlüğü yakalayan takım, 3 puana da yakın olacak.

MUHTEMEL 11'LER