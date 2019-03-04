Olcay Şahan'da sona doğru

Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman tarafından kadro dışı bırakılan Olcay Şahan ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Trabzonspor'da Olcay Şahan bekleyişi sürüyor. Taraftarın affını istediği tecrübeli futbolcuyla yönetim masaya oturmuştu. Trabzonspor'da idareciler Olcay'a "900 bin euro verebiliriz" demişti. Başarılı oyuncu ailesi ve menajeriyle görüşüp son kararını yönetime iletecek.

Rodallega: Hazırım

Karadeniz ekibinin forveti Hugo Rodallega, Kasımpaşa maçı öncesi iddialı konuştu. 33 yaşındaki forvet oyuncusu "Kasımpaşa maçına hazırım. Yine goller atmak istiyorum. Hedefimiz bu maçı kazanıp Avrupa Kupası hedefini kovalamak" diye konuştu.