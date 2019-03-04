04 Mart 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Olcay Şahan'da sona doğru

Olcay'da sona doğru
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 03.03.2019

'da teknik direktör tarafından kadro dışı bırakılan ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

'da bekleyişi sürüyor. Taraftarın affını istediği tecrübeli futbolcuyla yönetim masaya oturmuştu. Trabzonspor'da idareciler Olcay'a "900 bin euro verebiliriz" demişti. Başarılı oyuncu ailesi ve menajeriyle görüşüp son kararını yönetime iletecek.

Rodallega: Hazırım

Karadeniz ekibinin forveti Hugo Rodallega, maçı öncesi iddialı konuştu. 33 yaşındaki forvet oyuncusu "Kasımpaşa maçına hazırım. Yine goller atmak istiyorum. Hedefimiz bu maçı kazanıp hedefini kovalamak" diye konuştu.

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