04 Mart 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Haluk Şahin: "Kayıp lüksü yok"

Haluk Şahin: Kayıp lüksü yok
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 03.03.2019

Futbol Şube Sorumlusu , 'yı yenmelerini gerektiğini söyledi. Şahin, "Avrupa kupalarını istiyoruz. Bu haftayı kayıpsız geçmeliyiz" dedi.

Bordo-mavililerde Futbol Şube Sorumlusu , karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. Şahin "Ligde Göztepe, kupada Ümraniyespor ile deplasmanda oynadık. Bu dış saha serisini Kasımpaşa maçıyla birlikte tamamlayacağız. Kupadan elendiğimiz izin üzgünüz" diye konuştu. Şahin, kupa maçını unutup lige konsantre olmaları gerektiğini söyledi. Haluk Şahin "Ligi en iyi yerde bitirip Avrupa kupalarına gitmeyi planlıyoruz. Bu nedenle Kasımpaşa maçını kayıpsız geçmek istiyoruz. Ayırca bizi 'daki karşılaşmada yalnız bırakmayacak taraftarına da bir galibiyet hediye etmeyi çok arzuluyoruz" ifadelerini kullandı.Şahin, kupa maçını unutup lige konsantre olmaları gerektiğini söyledi. Haluk Şahin "Ligi en iyi yerde bitirip Avrupa kupalarına gitmeyi planlıyoruz. Bu nedenle Kasımpaşa maçını kayıpsız geçmek istiyoruz. Ayırca bizi İstanbul'daki karşılaşmada yalnız bırakmayacak Trabzonspor taraftarına da bir galibiyet hediye etmeyi çok arzuluyoruz" ifadelerini kullandı.

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