04 Mart 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Joao Pereira'nın gözü Akdeniz'de

Pereira'nın gözü Akdeniz'de
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 03.03.2019

Sakatlığı nedeniyle 1 aydır sahalardan uzak kalan dönüş tarihini belirledi.

Portekizli sağ bek 15 gün içinde takımla birlikte çalışmaya başlayacak. Milli ara sonrası 7 Nisan'da oynanacak karşılaşmasıyla sahalara döneceğini belirtti. 35 yaşındaki tecrübeli ismin yokluğunu çok aradı.

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