Mustafa Denizli hastaneye kaldırıldı
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Trabzonspor maçının devre arasında rahatsızlandığı için kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile yaptıkları maçın devre arasında rahatsızlandı.
Lacivert-beyazlıların sahasında Trabzonspor ile yaptığı maçın devre arasında rahatsızlık yaşayan Denizli, ikinci yarıda görev yapamadı.
Tansiyonunun düştüğü öğrenilen deneyimli teknik adam, ikinci yarıda yedek kulübesinde yer almadı. İkinci yarıda Kasımpaşa'nın başında antrenör Sarp Yiğit sahaya çıktı.
DENİZLİ'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ
Mustafa Denizli, sağlık durumu ile ilgili TRT Spor'a konuştu: İkinci golden sonra doktorumuz ufak bir sinirlenme gördü ve tansiyonumu ölçmek istedi. Tansiyonum da yüksek çıktı ama ben her maça yüksek tansiyonla çıkıyorum zaten. Tedbir amaçlı ısrar edince geri çeviremedim. Her şey yolunda.
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