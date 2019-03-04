04 Mart 2019, Pazartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Mustafa Denizli hastaneye kaldırıldı

Mustafa Denizli hastaneye kaldırıldı
KASIMPAŞA A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 04.03.2019 Giriş Tarihi: 04.03.2019

Teknik Direktörü , maçının devre arasında rahatsızlandığı için kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Teknik Direktörü , Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında ile yaptıkları maçın devre arasında rahatsızlandı.

Lacivert-beyazlıların sahasında Trabzonspor ile yaptığı maçın devre arasında rahatsızlık yaşayan Denizli, ikinci yarıda görev yapamadı.

Tansiyonunun düştüğü öğrenilen deneyimli teknik adam, ikinci yarıda yedek kulübesinde yer almadı. İkinci yarıda Kasımpaşa'nın başında antrenör Sarp Yiğit sahaya çıktı.

DENİZLİ'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Mustafa Denizli, sağlık durumu ile ilgili TRT Spor'a konuştu: İkinci golden sonra doktorumuz ufak bir sinirlenme gördü ve tansiyonumu ölçmek istedi. Tansiyonum da yüksek çıktı ama ben her maça yüksek tansiyonla çıkıyorum zaten. Tedbir amaçlı ısrar edince geri çeviremedim. Her şey yolunda.

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