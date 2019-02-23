Trabzonspor hakemi de yendi!
Berkan Emir'i ikinci sarıdan atamayan Mustafa Öğretmenoğlu, Trabzon aleyhine bir penaltı uydurdu. Ancak bu da Fırtına'yı durduramadı
Başakşehir maçında Halil Umut Meler ile VAR hakemi Fırat Aydınus, G.Saray derbisinde Ümit Öztürk'ün hatalı kararları ile canı yanan Trabzonspor dün Göztepe'yi 'Hakeme rağmen' yendi. Göztepeli futbolcuların sert hareketlerinde kartları es geçen Mustafa Öğretmenoğlu, uydurma bir penaltı ile Fırtına'yı yakıyordu. 22'de sarı kart gören Berkan Emir, ikinci yarının hemen başında Abdülkadir Parmak'a arkadan sert girdi. Öğretmenoğlu mutlak sarı kartlık bu pozisyonu es geçerek çıldırttı.
TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ
Emir'i ikinci sarıdan atmayan Öğretmenoğlu, ardından Karadeniz ekibinin aleyhine bir de penaltı uydurdu. 69. dakikada İranlı stoper Hosseini, Serdar Gürler'e dokununca hakem Öğretmenoğlu penaltı noktasını gösterdi. Uzun süre itirazlar sonucu değiştirmedi. Hatta Öğretmenoğlu VAR'a gitme zahmetinde bile bulunmadı. Bunun üzerine Karadeniz ekibinin taraftarı sert tepki gösterdi. Sosyal medyada, "Berkan'ı atmadığı gibi, penaltıyı da uydurdu. Bu hakemlerden çektiğimiz nedir" yorumları yapıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı