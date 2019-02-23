Trabzonspor hakemi de yendi!

Berkan Emir'i ikinci sarıdan atamayan Mustafa Öğretmenoğlu, Trabzon aleyhine bir penaltı uydurdu. Ancak bu da Fırtına'yı durduramadı

Başakşehir maçında Halil Umut Meler ile VAR hakemi Fırat Aydınus, G.Saray derbisinde Ümit Öztürk'ün hatalı kararları ile canı yanan Trabzonspor dün Göztepe'yi 'Hakeme rağmen' yendi. Göztepeli futbolcuların sert hareketlerinde kartları es geçen Mustafa Öğretmenoğlu, uydurma bir penaltı ile Fırtına'yı yakıyordu. 22'de sarı kart gören Berkan Emir, ikinci yarının hemen başında Abdülkadir Parmak'a arkadan sert girdi. Öğretmenoğlu mutlak sarı kartlık bu pozisyonu es geçerek çıldırttı.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Emir'i ikinci sarıdan atmayan Öğretmenoğlu, ardından Karadeniz ekibinin aleyhine bir de penaltı uydurdu. 69. dakikada İranlı stoper Hosseini, Serdar Gürler'e dokununca hakem Öğretmenoğlu penaltı noktasını gösterdi. Uzun süre itirazlar sonucu değiştirmedi. Hatta Öğretmenoğlu VAR'a gitme zahmetinde bile bulunmadı. Bunun üzerine Karadeniz ekibinin taraftarı sert tepki gösterdi. Sosyal medyada, "Berkan'ı atmadığı gibi, penaltıyı da uydurdu. Bu hakemlerden çektiğimiz nedir" yorumları yapıldı.