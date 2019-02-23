23 Şubat 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor hakemi de yendi!

Hakemi de yendi!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 23.02.2019

'i ikinci sarıdan atamayan Mustafa Öğretmenoğlu, aleyhine bir penaltı uydurdu. Ancak bu da Fırtına'yı durduramadı

maçında Halil Umut Meler ile VAR hakemi , G.Saray derbisinde Ümit Öztürk'ün hatalı kararları ile canı yanan dün 'yi 'Hakeme rağmen' yendi. Göztepeli futbolcuların sert hareketlerinde kartları es geçen Mustafa Öğretmenoğlu, uydurma bir penaltı ile Fırtına'yı yakıyordu. 22'de sarı kart gören , ikinci yarının hemen başında Abdülkadir Parmak'a arkadan sert girdi. Öğretmenoğlu mutlak sarı kartlık bu pozisyonu es geçerek çıldırttı.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Emir'i ikinci sarıdan atmayan Öğretmenoğlu, ardından ekibinin aleyhine bir de penaltı uydurdu. 69. dakikada İranlı stoper Hosseini, Serdar Gürler'e dokununca hakem Öğretmenoğlu penaltı noktasını gösterdi. Uzun süre itirazlar sonucu değiştirmedi. Hatta Öğretmenoğlu VAR'a gitme zahmetinde bile bulunmadı. Bunun üzerine Karadeniz ekibinin taraftarı sert tepki gösterdi. Sosyal medyada, "Berkan'ı atmadığı gibi, penaltıyı da uydurdu. Bu hakemlerden çektiğimiz nedir" yorumları yapıldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Yusuf Yazıcı coştu Yusuf Yazıcı coştu
Rodallega affettirdi Rodallega affettirdi
Alkışlar Hüseyin'e Alkışlar Hüseyin'e
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör