03 Mart 2019, Pazar
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Trabzonspor kafilesi İstanbul'da
Giriş Tarihi: 03.03.2019
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak Trabzonspor, İstanbul'a geldi.
Trabzon Havalimanı'ndan kalkan tarifeli uçakla İstanbul'a ulaşan bordo-mavili kafileyi Atatürk Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı.
Futbolcular ve teknik ekibe tezahüratlarla destek veren taraftarlar, teknik direktör Ünal Karaman ve Yusuf Yazıcı'ya sevgi gösterilerinde bulundu.
Havalimanı çalışanları da bordo-mavili takıma yoğun ilgi gösterdi.
Trabzonspor kafilesi, güvenlik önlemleri arasında kamp yapacağı otele geçti.
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