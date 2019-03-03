03 Mart 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor kafilesi İstanbul'da

Trabzonspor kafilesi İstanbul'da
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 03.03.2019

'in 24. haftasında yarın 'ya konuk olacak , 'a geldi.

'ndan kalkan tarifeli uçakla 'a ulaşan bordo-mavili kafileyi 'nda bir grup taraftar karşıladı.

Futbolcular ve teknik ekibe tezahüratlarla destek veren taraftarlar, teknik direktör ve Yusuf Yazıcı'ya sevgi gösterilerinde bulundu.

Havalimanı çalışanları da bordo-mavili takıma yoğun ilgi gösterdi.

kafilesi, güvenlik önlemleri arasında kamp yapacağı otele geçti.

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