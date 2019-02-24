Altın çocuklar!

Bu topraklardan yetenek fışkırıyor. Fırtına’da ‘Karaboğa’ lakaplı Ünal Karaman genç yetenekleri bir bir sahaya sürdü. Ömür’ler, Parmak’lar, Arda’lar, Hüseyin’lerle futbolumuz ışıldadı

Bordo-mavililer bu sezon oynadığı futbolla gözlerin pasını silerken Türk futboluna çok büyük bir katkı yaptı. Futbolculuğunda da gücün ve korkusuzluğun timsali olan, "Karaboğa" lakabı alan Ünal Karaman teknik direktörlük kariyerinde de farkını gösterdi. Puan derdine düşmek yerine cesaretle 17, 18 yaşındaki çocukları sahaya sürdü, karşılığını da fazlasıyla aldı. Geçmiş dönemde parlayan Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'ya Abdülkadir Parmak, Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Uğurcan Çakır da katıldı.

Karadeniz temsilcisi bu gençlik hamlesiyle sadece Trabzonspor'u değil, Türk futbolunu da şahlandıracak. Birçok otoriteye göre Türk Milli Takımı yakın gelecekte, bordo- mavi bir iskelete sahip olacak. Birlikte oynayarak hem yaşları hem futbolları büyüyen Trabzonspor'un bu genç nesli geleceğe damga vuracak. Yusuf Yazıcı ve Abdükadir Ömür şimdiden Avrupa devlerinin listesine girdi. Kaleci Arda Akbulut da bir süredir yakından takip ediliyor. Trabzonspor ise bu nesille zaferler kazanmayı hedefliyor.