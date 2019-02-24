24 Şubat 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Altın çocuklar!

Altın çocuklar!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 23.02.2019

Bu topraklardan yetenek fışkırıyor. Fırtına’da ‘Karaboğa’ lakaplı genç yetenekleri bir bir sahaya sürdü. Ömür’ler, Parmak’lar, Arda’lar, Hüseyin’lerle futbolumuz ışıldadı

Bordo-mavililer bu sezon oynadığı futbolla gözlerin pasını silerken Türk futboluna çok büyük bir katkı yaptı. Futbolculuğunda da gücün ve korkusuzluğun timsali olan, "Karaboğa" lakabı alan teknik direktörlük kariyerinde de farkını gösterdi. Puan derdine düşmek yerine cesaretle 17, 18 yaşındaki çocukları sahaya sürdü, karşılığını da fazlasıyla aldı. Geçmiş dönemde parlayan Abdülkadir Ömür ve 'ya Abdülkadir Parmak, , Hüseyin Türkmen, Uğurcan Çakır da katıldı.

Karadeniz temsilcisi bu gençlik hamlesiyle sadece 'u değil, Türk futbolunu da şahlandıracak. Birçok otoriteye göre yakın gelecekte, bordo- mavi bir iskelete sahip olacak. Birlikte oynayarak hem yaşları hem futbolları büyüyen Trabzonspor'un bu genç nesli geleceğe damga vuracak. Yusuf Yazıcı ve Abdükadir Ömür şimdiden Avrupa devlerinin listesine girdi. Kaleci Arda Akbulut da bir süredir yakından takip ediliyor. Trabzonspor ise bu nesille zaferler kazanmayı hedefliyor.

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