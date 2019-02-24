24 Şubat 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
Jose Sosa’nın eşi Carolina Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nu 7. olarak tamamladı
Giriş Tarihi: 24.02.2019
Trabzonspor’un yıldız futbolcusu José Ernesto Sosa’nın İtalyan eşi Carolina Alurralde, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 39.'su düzenlenen Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu’na katıldı. Sadece lisanslı sporcuların katılabildiği Yarı Maraton'da ter döken İtalyan atlet, 1:41:06’lık derecesiyle yarışmayı bayanlar kategorisinde 7. sırada tamamladı.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Trabzon'un Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 101. yıldönümünde düzenlenen Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'na İtalya adına katılan ve eşinin ülkesi olan Arjantin'in renklerini taşıyan forma ile koşan Carolina Alurralde, yaşadığı keyifli anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmedi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı