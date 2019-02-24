24 Şubat 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Jose Sosa’nın eşi Carolina Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nu 7. olarak tamamladı

Sosa’nın eşi Carolina maratonu 7. sırada bitirdi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 24.02.2019

’un yıldız futbolcusu José Ernesto Sosa’nın İtalyan eşi , tarafından bu yıl 39.'su düzenlenen Maratonu’na katıldı. Sadece lisanslı sporcuların katılabildiği Yarı Maraton'da ter döken İtalyan atlet, 1:41:06’lık derecesiyle yarışmayı bayanlar kategorisinde 7. sırada tamamladı.

tarafından Trabzon'un Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 101. yıldönümünde düzenlenen Maratonu'na adına katılan ve eşinin ülkesi olan Arjantin'in renklerini taşıyan forma ile koşan , yaşadığı keyifli anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmedi.
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