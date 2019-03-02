02 Mart 2019, Cumartesi
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Yeni bir PFDK skandalı
Giriş Tarihi: 02.03.2019
Hemen her fırsatta Trabzonspor'a ceza kesen PFDK, bir kez daha Karadeniz ekibini hedef aldı.
Fırtına, Ümraniye maçında kötü tezahürat ve saha olayları nedeniyle bir kez daha PFDK'ya sevk edildi. Bordo-mavililere 13 farklı ceza veren kurul, 470 bin TL'lik fatura çıkarmış ve 33 bin taraftarın passoliglerine bloke koymuştu. Hatta centilmenlik örneği olarak gösterilen Göztepe sınavında bile ceza verilmesi tarihte eşi görülmemiş bir skandal olmuştu.
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