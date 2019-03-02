02 Mart 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Yeni bir PFDK skandalı

Yeni bir PFDK skandalı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 02.03.2019

Hemen her fırsatta 'a ceza kesen , bir kez daha ekibini hedef aldı.

Fırtına, Ümraniye maçında kötü tezahürat ve saha olayları nedeniyle bir kez daha 'ya sevk edildi. Bordo-mavililere 13 farklı ceza veren kurul, 470 bin TL'lik fatura çıkarmış ve 33 bin taraftarın passoliglerine bloke koymuştu. Hatta centilmenlik örneği olarak gösterilen Göztepe sınavında bile ceza verilmesi tarihte eşi görülmemiş bir skandal olmuştu.
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