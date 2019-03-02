02 Mart 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor'da Kasımpaşa mesaisi sürdü
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 02.03.2019

, 'in 24. haftasında deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmana tedavileri süren Onazi katılmazken, Pereira ise salonda çalışmalara başladı. Abdulkadir Ömür ise tedavisi için 'da bulunuyor. 'nda Umraniyespor ile oynanan rövanş maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve tedavisine başlanan Yusuf Yazıcı ise takımla birlikte çalışmada yer aldı. Oyuncunun ile oynanacak olan maçta yer alması bekleniyor. Bordo-mavililer koşu ve ısınma hareketlerinin ardından Kasımpaşa maçına yönelik taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Basınla paylaşılan görüntülerde ise bordo-mavili oyuncuların neşeli oldukları gözlenirken, isabetli şutları ise dikkat çekti.

YOLCULUK YARIN

, 4 Mart Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçı için yarın 'a gidecek. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı son antrenmanın ardından bu maça yönelik hazırlıklarını tamamlayacak olan bordo-mavililer İstanbul'a hareket edecek.
Ünal Karaman'ın silahı: Hugo Rodallega

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