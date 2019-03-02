Teşekkürler bakanım

Trabzon'da bulunan futbol sahalarındaki tesis sorunlarının çözümüne katkıda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a, spor taban birliklerinden ASKF, TÜFAD, Hakem-Gözlemciler Derneği, Saha Komiserleri Derneği, kulüp başkanları ortak bildiri yayınlayarak teşekkür etti.

Bildiride şu ifadelere de yer verildi;

"Özelikle Şenol Güneş Spor Kompleksi içerisinde yer alan doğal çim ve sentetik çim saha arasındaki alana çift taraflı tribün yapılması ve tribünlerin altında amatör kulüpler için soyunma odalarına yer verilmiş olması, spor camiamızda sevinçle karşılanmıştır. Trabzon sevdalısı olan Sayın Bakanımız Berat Albayrak'a üstün ve özverili katkılarından ötürü bir defa daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Spor taban birlikleri olarak bizler, bugün Millet Parkı içerisinde, Avni Aker Stadyumu'nun bulunduğu alanda Yavuz Selim Sahası'nın alt yaş grupları için yaşatılması gerektiğine de yürekten inanıyoruz. Sayın Bakanımızın bu talebimize de destek olacağından kuşkumuz yoktur."