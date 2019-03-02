02 Mart 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Ünal Karaman'ın silahı: Hugo Rodallega

Ünal Karaman'ın silahı Rodallega
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 02.03.2019

Süper Ligde, 'un deplasmanda oynadığı son 4 maçta rakip filelere atılan gollerde direk katkısı olan , maçında Teknik Direktör 'ın en önemli silahlarından biri olacak.

Süper Ligin 24. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan , ligde zor günler geçiren rakibi karşısında 3 puanla sahadan ayrılarak yükselişini sürdürmek istiyor. Kendisini Avrupa Kupaları'na taşıyacak sıralamayı hedefleyen bordo-mavililer, ligin ikinci yarısında puanla tanışamayan rakibi karşısında kazaya uğramak istemiyor.

Trabzonspor , Kasımpaşa maçına yönelik oyuncularına gerekli ikazları yaparken, rakibin durumunun kendilerini yanıltmaması gerektiğini vurguladı. Her maç olduğu gibi bu maça da aynı ciddiyetle ve kararlılıkla çıkacaklarını ifade eden deneyimli teknik adamın, en önemli kozlarından biri takımın golcü oyuncusu olacak. Ligde attığı 12 golle takımın en skorer oyuncusu olan Kolombiyalı, bu maçta Karaman'ın en önemli kozlarından biri olacak.

Bordo-mavililerin gol umudu Rodallega, Trabzonspor'un deplasmanda oynadığı son 4 maçta 3 gol ve 1 asist yaparak takımına önemli katkı sağladı. Golcü oyuncu bu performansıyla kariyerindeki en uzun serisini yaşmış oldu.
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