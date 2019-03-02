02 Mart 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Abdülkadir Ömür’den kötü haber

Abdülkadir Ömür’den kötü haber
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 02.03.2019 Giriş Tarihi: 02.03.2019

Sakatlığı nedeniyle Almanya’ya giden Abdülkadir Ömür’ün en az iki hafta daha sahalardan uzak kalacağı ortaya çıktı.

Sezonun ikinci yarısında sağ ayak topuğundaki ağrıların artması nedeniyle beklenen performansı sergileyemeyen Abdülkadir Ömür, ligde son oynanan Göztepe ve kupadaki Ümraniye maçlarında forma giymemişti. Bu sürede Trabzon'da kalarak tedavisi yapılan 19 yaşındaki yıldız, daha sonra kulübün eski doktoru Ufuk Şentürk'e gözükmek üzere Almanya'ya gitmişti. Charite Hastanesi'nde Kalça ve Diz Protezi Bölümü Başkanı Şentürk'e muayene olan Abdülkadir'in tedavi amacıyla en az 1 hafta daha Almanya'da kalmasına karar verildiği kaydedildi. Bordo-mavili oyuncu, Kasımpaşa ve Akhisar sınavlarında da yok.

Abdülkadir Ömür'ü resmen izlemeye geliyorlar!

GOLE HASRET KALDILAR
Hücum oyuncuları Ekuban ve Nwakaeme ligin ikinci yarısında gole hasret... Ligde 4'er golü bulunan Nwakaeme en son Rizespor ile oynanan maçta fileleri havalandırmıştı. Ekuban ise ikinci yarının ilk maçında 'e karşı gol atarken 5 haftadır suskun kaldı. Ümraniye fileleri havalandıran Nwakaeme, ligdeki gol hasretine Kasımpaşa karşısında son vermek istiyor.

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