01 Mart 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Abdülkadir Ömür'ü resmen izlemeye geliyorlar!

Dev kulübün yetkilileri Abdülkadir Ömür için geliyor!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 01.03.2019

Transferde sürprizi... Türk futbolunun son yıllarda en yetenekli futbolcularından biri olarak gösterilen 'lu Abdülkadir Ömür için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Abdülkadir Ömür için izleme heyetini resmen 'ye gönderiyor.

, ve basınında sürekli manşet olduğu gibi dev kulüplerle adı anılan için bu sefer de ve yazılırken, İngiliz ekibi Liverpool'un genç yıldızı daha yakından takip etme adına 'ye scout ekiplerini yollayacağı belirtildi.

İTALYANLAR NAPOLİ, İNGİLİZLER LİVEROOL YAZIYOR

Güneş'in haberine göre; 'de 'un 4.sırada olmasının en büyük pay sahiplerinden birisi olarak gösterilen Abdülkadir Ömür'ün tarafından yakından takip ettiği bildirilirken, İngiliz basını da bu ilgiyi sayfalarına taşıdı.

Trabzonspor'da gençler aslan gibi

Tuttomercato'nun 'Abdülkadir Ömür - Napoli' haberini okuyucularına aktaran Talksport, 19 yaşındaki futbolcuyu Liverpool'un da istediğini ifade ederken, Klopp'un Napoli'den hızlı davranıp izleme heyetini Türkiye'ye gönderip bu işi bitireceğini iddia etti.

Süper Lig'de 24 maçta görev alan Abdülkadir Ömür 2 gol 5 asist yaptı.

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