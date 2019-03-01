Abdülkadir Ömür'ü resmen izlemeye geliyorlar!

Transferde Abdülkadir Ömür sürprizi... Türk futbolunun son yıllarda en yetenekli futbolcularından biri olarak gösterilen Trabzonspor'lu Abdülkadir Ömür için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Liverpool Abdülkadir Ömür için izleme heyetini resmen Türkiye'ye gönderiyor.

İtalya, İspanya ve İngiltere basınında sürekli manşet olduğu gibi dev kulüplerle adı anılan Abdülkadir Ömür için bu sefer de Liverpool ve Napoli yazılırken, İngiliz ekibi Liverpool'un genç yıldızı daha yakından takip etme adına Türkiye'ye scout ekiplerini yollayacağı belirtildi.

İTALYANLAR NAPOLİ, İNGİLİZLER LİVEROOL YAZIYOR

Güneş'in haberine göre; Süper Lig'de Trabzonspor'un 4.sırada olmasının en büyük pay sahiplerinden birisi olarak gösterilen Abdülkadir Ömür'ün Jurgen Klopp tarafından yakından takip ettiği bildirilirken, İngiliz basını da bu ilgiyi sayfalarına taşıdı.

Tuttomercato'nun 'Abdülkadir Ömür - Napoli' haberini okuyucularına aktaran Talksport, 19 yaşındaki futbolcuyu Liverpool'un da istediğini ifade ederken, Klopp'un Napoli'den hızlı davranıp izleme heyetini Türkiye'ye gönderip bu işi bitireceğini iddia etti.

Süper Lig'de 24 maçta görev alan Abdülkadir Ömür 2 gol 5 asist yaptı.