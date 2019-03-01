01 Mart 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi

Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 01.03.2019

() Hukuk Müşavirliği, Süper Lig kulübü 'u () sevk etti.

'den yapılan açıklamada, bordo-mavililerin çeyrek finalinde Ümraniyespor ile oynadığı rövanş maçındaki çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedenleriyle 'ye sevk edildiği bildirildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda ile yapılan rövanş müsabakasının ardından rakibine tokat attığı gerekçesiyle kırmızı kart gören Akhisarsporlu futbolcu Elvis Manu'nun tedbirli olarak PFDK'ye sevkine karar verildiği belirtildi.

Öte yandan 1. Lig kulüplerinden Hatayspor'un çirkin ve kötü tezahürat ile stada usulsüz seyirci alınması nedenleriyle disipline gönderildiği aktarıldı. Ümraniyespor'un ise saha olayları nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

Abdülkadir Ömür'ü resmen izlemeye geliyorlar!

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