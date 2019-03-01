01 Mart 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Bülent Yıldırım tedirginliği

Bülent Yıldırım tedirginliği
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 28.02.2019

Pazartesi oynanacak Kasımpaşa - Trabzonspor maçını yönetecek.

Yıldırım bu sezon Fırtına'nın 6 maçında görev aldı. 5 maçta VAR hakemi Yıldırım 1 kez de orta hakem olarak görev yaptı. Yıldırım'ın VAR'da olduğu karşılaşmalarda bordo-mavili takım 'a 3-1, Malatyaspor'a 5-0 yenilirken, 'yi 2-0 ve 'ı 3-1 yenmişti. Ankaragücü ile de berabere kalmıştı. Yıldırım'ın düdük çaldığı Erzurumspor sınavı ise 0-0 sona ermişti. Özellikle Galatasaray ve Ankaragücü maçlarındaki VAR kararları nedeniyle sert tepki gösterilmişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Parmak ısırtıyor Parmak ısırtıyor
Aslanlar gibi Aslanlar gibi
Centilmenliğe bile ceza Centilmenliğe bile ceza
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör