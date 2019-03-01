Bülent Yıldırım tedirginliği

Pazartesi oynanacak Kasımpaşa - Trabzonspor maçını Bülent Yıldırım yönetecek.

Yıldırım bu sezon Fırtına'nın 6 maçında görev aldı. 5 maçta VAR hakemi Yıldırım 1 kez de orta hakem olarak görev yaptı. Yıldırım'ın VAR'da olduğu karşılaşmalarda bordo-mavili takım Galatasaray'a 3-1, Malatyaspor'a 5-0 yenilirken, Kayseri'yi 2-0 ve Sivas'ı 3-1 yenmişti. Ankaragücü ile de berabere kalmıştı. Yıldırım'ın düdük çaldığı Erzurumspor sınavı ise 0-0 sona ermişti. Özellikle Galatasaray ve Ankaragücü maçlarındaki VAR kararları nedeniyle sert tepki gösterilmişti.