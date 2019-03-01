Parmak ısırtıyor

Sezon başında kiralık forma giydiği Adana Demirspor’dan dönen Abdülkadir Parmak, takımda genç oyuncular içerisinde de bu sezon skora en fazla katkı sağlayan isim oldu.

Parmak lig ve kupada 15 maça çıktı ve rakip fileleri 6 kez sarsmayı başardı.

SAVAŞMAYA DEVAM

Başarılı oyuncu Abdülkadir Parmak, kupaya veda etmenin üzüntüsünü yaşadıklarını paylaştı. 24 yaşındaki yıldız, "Kupaya veda ettiğimiz için bizden bekleneni karşılayamadığımız için taraftarlarımız kadar bizler de üzgünüz. Hatalarımızdan ders çıkarıp önümüze bakmamız gerekiyor. Daha önümüzde çok önemli maçlar var. Elimizden geleni yapıp, hak ettiğimiz, bize yakışan yerde ligi bitirmeyi başarırız. Biz bize yeteriz. Savaşmaya devam" ifadelerini kullandı.