01 Mart 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Aslanlar gibi

Aslanlar gibi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 28.02.2019

Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin "Genç futbolcular, Trabzonspor’u çok iyi temsil etti." dedi.

Şahin, "'un geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz ama öncelikle sabredeceğiz, kırmadan, dökmeden, küstürmeden yolumuza devam edeceğiz" dedi. Gençlerin Trabzonspor'un geleceği olduğunun altını çizen Şahin, "Uğurcan, Hüseyin, Yusuf, Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak gibi çok değerli oyuncularımız var. Genç, yetenekli, özverili… Hepsi de Trabzon'un çocuğu. Bu gençler çıkıp aslanlar gibi Trabzonspor'u temsil ettiler. Fakat üst üste oynanan maçlarla üzerlerine binen yük bu çocukları çok yordu. Artık sabır, anlayış, samimiyet ve sahiplenme dönemindeyiz" ifadesini kullandı.

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