28 Şubat 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

"Pervasız hakemler"

Pervasız hakemler
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 Giriş Tarihi: 27.02.2019

“VAR kuralları tarafından düzenlenmiş olsa da tüm uyarılara ve ciddi eğitimlere rağmen, bazı hakemler bunları hiçe sayıp pervasız şekilde kendi kurallarını uyguluyor

Başkan , hakemlerin kafalarına göre karar verdiğini belirterek tepki gösterdi. Ağaoğlu, 'ta MHK Eğitim Danışmanı Uilenberg tarafından, tüm hakemlere VAR ile alakalı olarak eğitim verildiğini anımsattı. Ağaoğlu, eğitimde özellikle temaslı pozisyonlarda, hakemlerin vermiş olduğu kararın geçerli olduğu, hakemlerin VAR'a çağrılmasının 'nın VAR kurallarına aykırı olduğu uyarısının yapıldığını aktardı. Ağaoğlu, Ümraniye- Trabzon maçında iki temaslı harekette hakem kararına rağmen, VAR'ın pozisyonu izlemesi içim uyarması ve her iki pozisyonda da kararların değişmesinin maçın neticesini direkt etkilediğini söyledi. Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Ümraniyespor lehine verilen penaltı kararı ve lehine verilen ve daha sonra iptal edilen penaltı kararı... Bundan da şu netice çıkmaktadır. Her ne kadar VAR kuralları FIFA tarafından düzenlenmiş olsa da tüm uyarılara ve ciddi eğitimlere rağmen, bazı hakemlerimiz bu kuralları hiçe sayıp pervasız bir şekilde kendi kurallarını uygulamaktan imtina etmemektedirler. Verilen VAR kararları siyah beyaz bir hatanın ötesinde skandal diye nitelendirilecek cinstendir. Netice itibarıyla verilen kararlar, Trabzonspor'un kupadan elenmesine neden olmuştur."

MHK'DEN CEVAP BEKLENiYOR
TÜRKIYE Futbol Federasyonu 'ndan kamu vicdanını rahatlatması açısından bazı sorulara cevap beklediklerini vurgulayan Ahmet Ağaoğlu, şunları kaydetti:
26 Şubat günü yapılan eğitim toplantısında Uilenberg, 'temaslı pozisyonlardan hakemin vermiş olduğu karar geçerlidir, hakemleri VAR'a çağırmayın. Bu FIFA'nın VAR kurallarına aykırıdır' uyarısında bulundu mu?
Maçın VAR hakemleri ve orta hakemi, bu seminere katılmışlar mıdır? Eğer katılmışlar ise talimatlar aksine vermiş oldukları uygulamalar ve kararlar hangi mantık çerçevesinde izah edilecektir?
En önemlisi VAR uygulamalarında FIFA'nın kuralları mı geçerli yoksa her hakemin kendi inisiyatifi doğrultusunda yapmış olduğu uygulamalar ve vermiş olduğu kararlar mı geçerlidir?

Biri bana izah etsin

Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Trabzonspor'da büyük hayal kırıklığı yaşanıyor. Hakem Alper Ulusoy'un Ümraniyespor lehine verdiği penaltı kararına sert tepki gösteren teknik direktör Ünal Karaman, soyunma odasında Hosseini'nin içinde olduğu penaltı pozisyonunu defalarca izledi. Karaman'ın, "Bana bu pozisyona nasıl penaltı verildiğini biri izah etsin" diyerek yüksek sesle tepkisi dile getirdiği öğrenildi. Ancak Karaman'ın ayrıca maçtaki performansları nedeniyle oyuncularını da eleştirdiği öğrenildi

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