27 Şubat 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür açıklaması

Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 Giriş Tarihi: 27.02.2019

sakatlıkları bulunan ve 'ün sağlık durumlarıyla ilgili resmi internet sitesinden açıklama yayınladı.

İşte bordo mavili ekibin yaptığı açıklama:

Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, sakatlıkları bulunan oyuncularımız Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Yusuf'un Ümraniyespor maçında ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldığını belirten Güven, "Oyuncumuzun yapılan muayenesi ve çekilen MR'ı sonrası sağ ayak bileği kemiğinde ödem tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır. Kendisini koruma amaçlı olarak salonda çalıştırıyoruz" dedi.

Güven, bir süredir sağ ayak topuk bölgesinde ağrıları bulunan ve gerekli müdahaleleri yapılan Abdülkadir Ömür'ün tedavisine Almanya'da devam edileceğini sözlerine ekledi.

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