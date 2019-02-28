28 Şubat 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Maliyet düştü puan aynı

Maliyet düştü puan aynı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 27.02.2019

Kadro değişse de iki sezon alınan puan 36 oldu

bu sezon maliyeti düşürse de geçen yılla aynı puanı topladı. 2017-18'de forma giyen futbolcuların yıllık aldıkları garanti ücret, maç başı ve imza paralarının toplamı 32 milyon 142 bin euro'yu (194 milyon 111 bin TL) buluyordu. Geçtiğimiz sezon oynadığı 23 maçta 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan ekibi attığı 38 gole karşılık ise kalesinde 33 gol gördü ve 36 puan ile 6. sırada yer aldı. Önemli isimleri gönderen Fırtına'da yönetim kadro maliyetini 15 milyon euro'ya (90 milyon 588 bin TL) indirdi. Trabzonspor, 'in 23 haftası itibarıyla kadrosunda bulunan önemli isimleri göndermesine rağmen geçtiğimiz sezonla aynı puanı topladı. Bu sezon 10 galibiyet, 6 beraberlik aldı ve 7 kez kaybetti. (36 puan).

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması
Pervasız hakemler "Pervasız hakemler"
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör