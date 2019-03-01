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TRABZONSPOR

"Futbolun canına okuyor"

Futbolun canına okuyor
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 01.03.2019 Giriş Tarihi: 28.02.2019

Taraftarlar, Başkanı Yılmaz için, “Her hafta birçok takıma acımasız sert cezalar verip insanları futboldan soğutuyor” dediler

maçında hakem Halit Umut Meler ve VAR hakemi 'un kurbanı olan 'a bir büyük darbe de 'dan gelmişti. 45 bin bordo-mavili taraftarın; hakem katliamına rağmen sahaya tek bir yabancı madde atmadığı, küfür etmediği, koreografilerle futbolseverlerin gözlerinin pasını sildiği maç sonrası 12. Adam'a 'dur' denilmişti. Tarihte eşi benzeri olmayan bir şekilde 27 bini aşkın taraftarın stada girişi engellenmişti. Daha önce Yeni , Alanya ve deplasmanlarında da bordo-mavili taraftarlar aynı şekilde cezalandırılmıştı. Ayrıca iç sahada maçı sonrası da tribünlerin büyük bölümüne 'bloke' cezası gelmişti. Toplamda da 32 bini aşkın taraftara ceza gelmesi tepki çekti. Bordo-mavili taraftarlar PFDK Başkanı Enver Polat Yılmaz'a tepki gösteriyor. Polat için, "Türk futbolunun canına okuyor. Her hafta ağır cezalarla bütün kulüplere darbe vuruyor. İnsanlar futboldan soğudu. İstifa etmeli" dediler.

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