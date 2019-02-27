Rodallega'ya 1 milyon euro teklif

Ünal Karaman’ın “Kalsın” dediği, Rodallega için yönetim 1 milyon euro’luk teklif yaptı. Kolombiyalı kalmaya yakın

Trabzonspor'da gündem Hugo Rodallega'nın kontrat durumu. Sezon sonunda bordo-mavili kulüple sözleşmesi bitecek olan Kolombiyalı yıldız için teknik direktör Ünal Karaman "1 yıl daha kalsın" raporu vermişti. Bunun üzerine yönetim, Rodallega ve menajeriyle temas kurmuştu. Bordo-mavili idareciler, 33 yaşındaki oyuncuya 1 yıllık sözleşme önerirken, Rodallega 1+1 istedi. Sözleşmenin maddi detayları da belli oldu. Yönetimin, 1 milyon 750 bin euro'ya oynayan tecrübeli forvete 1 milyon euro önerdiği öğrenildi. Rodallega ülkesine dönmesi durumunda bu rakamın çok altında rakamlara oynayacak. Bu sebeple Trabzonspor'un kendisine yaptığı teklife "Evet" demesi bekleniyor. Ayrıca Ekuban'ın bonservisi alınacak. Kamil Ahmet Çörekçi'ye de teklif sunulacak