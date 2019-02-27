27 Şubat 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Rodallega'ya 1 milyon euro teklif

Rodallega'ya 1 milyon euro teklif
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 27.02.2019

’ın “Kalsın” dediği, Rodallega için yönetim 1 milyon euro’luk teklif yaptı. Kolombiyalı kalmaya yakın

'da gündem Hugo Rodallega'nın kontrat durumu. Sezon sonunda bordo-mavili kulüple sözleşmesi bitecek olan Kolombiyalı yıldız için teknik direktör "1 yıl daha kalsın" raporu vermişti. Bunun üzerine yönetim, Rodallega ve menajeriyle temas kurmuştu. Bordo-mavili idareciler, 33 yaşındaki oyuncuya 1 yıllık sözleşme önerirken, Rodallega 1+1 istedi. Sözleşmenin maddi detayları da belli oldu. Yönetimin, 1 milyon 750 bin euro'ya oynayan tecrübeli forvete 1 milyon euro önerdiği öğrenildi. Rodallega ülkesine dönmesi durumunda bu rakamın çok altında rakamlara oynayacak. Bu sebeple Trabzonspor'un kendisine yaptığı teklife "Evet" demesi bekleniyor. Ayrıca Ekuban'ın bonservisi alınacak. Kamil 'ye de teklif sunulacak

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