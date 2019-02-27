Rodallega'ya 1 milyon euro teklif
Ünal Karaman’ın “Kalsın” dediği, Rodallega için yönetim 1 milyon euro’luk teklif yaptı. Kolombiyalı kalmaya yakın
Trabzonspor'da gündem Hugo Rodallega'nın kontrat durumu. Sezon sonunda bordo-mavili kulüple sözleşmesi bitecek olan Kolombiyalı yıldız için teknik direktör Ünal Karaman "1 yıl daha kalsın" raporu vermişti. Bunun üzerine yönetim, Rodallega ve menajeriyle temas kurmuştu. Bordo-mavili idareciler, 33 yaşındaki oyuncuya 1 yıllık sözleşme önerirken, Rodallega 1+1 istedi. Sözleşmenin maddi detayları da belli oldu. Yönetimin, 1 milyon 750 bin euro'ya oynayan tecrübeli forvete 1 milyon euro önerdiği öğrenildi. Rodallega ülkesine dönmesi durumunda bu rakamın çok altında rakamlara oynayacak. Bu sebeple Trabzonspor'un kendisine yaptığı teklife "Evet" demesi bekleniyor. Ayrıca Ekuban'ın bonservisi alınacak. Kamil Ahmet Çörekçi'ye de teklif sunulacak
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı