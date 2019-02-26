Rodallega’dan mesaj

Bu sezon gençler ile başarılı olmaya çalışan Trabzon'da kupanın alınması herkesin en büyük isteği. Rodallega, takım olarak kupayı çok istediklerini belirterek, "Göztepe galibiyeti moral verici. Şimdi asıl önemli sınavımız kupada. Ümraniye karşılaşmasında takım olarak yine en iyisini yaparak kupada yolumuza devam etmek istiyoruz. İstanbul'daki taraftarlarımızın da bize yine güç vereceğini biliyoruz. Onların bize her şartta desteklemesi çok önemli" dedi.

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