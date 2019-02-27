27 Şubat 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan penaltı isyanı

Trabzonspor'dan penaltı isyanı
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 Giriş Tarihi: 27.02.2019

“Hiçbir açıklama beni o pozisyonun penaltı olduğuna inandıramaz, Yeniden izledim. Faul desen yok. El desen futbolcum görmüyor

Bu sezon hakemlerden çok çeken Fırtına'da başkan Ahmet Ağaoğlu ve oyuncular şikayetlerini dile getirirken teknik direktör hep sakinliğini korumuştu. Dün hakem Alper Ulusoy ve VAR hakemi 'nın kararları onu da çileden çıkardı. Ümraniye'nin kazandığı penaltıya tepki gösteren deneyimli hoca "Hiç kimse beni o poziyonun penaltı olduğuna inandıramaz" dedi.

İşte Ümraniyespor'un penaltı kazandığı pozisyon

'HİÇ ADİL DEĞİL'

Ünal Karaman şöyle konuştu: "Pozisyonu yeniden izledim. Bir şey görmeye çalıştım. İkili mücadeleye mi verdi, ele mi verdi? Ceza içinde her dokunuşa penaltı verilecekse stoper olmadan oynayalım! El desen oyuncum topun geldiğini bile görmüyor. Biz adalet istiyoruz. Bir camianın kaderi, bir maçın seyriyle alakalı bir hata olarak görüyorum"

Trabzonspor'un VAR'la iptal edilen penaltısı
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